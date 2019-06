Il maltempo non scoraggia il Salerno Pride: corteo, musica e colori in città

Non è bastato il tempo incerto a fermare il "Salerno Pride": aria di festa presso la spiaggia di Santa Teresa, dove dalle ore 16 sono stati allestiti diversi stand, in attesa del concerto finale alle 21 presentato da Andrea Volpe. Con lui sul palco Batida Musica Brasileira, C’ammafunk, The blue channel, The Rebel in the garden.

L'iniziativa

La parata, dalle 18, da piazza Ferrovia, passando per il centro cittadino, segna "la festa di tutte e tutti contro razzismi e fascismi”, come osservato dal presidente di Arcigay Salerno, Francesco Napoli. Per la prima volta, il Comune di Salerno si tinge simbolicamente dei colori dell'arcobaleno. Folta partecipazione.

Seguiranno le foto del corteo