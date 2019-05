Salerno Pride 2019, la presentazione del corteo e degli eventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"In questi lunghi mesi di organizzazione abbiamo attraversato la memoria ed il presente delle nostre battaglie. Il tempo che viviamo ci impone di continuare a scendere in piazza con i nostri colori, i nostri corpi i nostri affetti. Ci saremo ancora una volta, insieme a tente e tanti per ricordare a questa città ed alla comunità della nostra provincia, che la bellezza inizia dall'uguaglianza". Così Francesco Napoli, Presidente di Arcigay Salerno annunciando la conferenza stampa che si terrà domani alle ore 10, presso il Comune di Salerno. Sarà presente anche l'assessore Mariarita Giordano Assessorato Politiche Giovanili e Innovazione - Comune di Salerno e sarà l'occasione per presentare il percorso del corteo, gli ospiti, gli eventi che nelle giornate di domani e venerdì 31 precederanno la parata.

"Un ringraziamento speciale alle volontarie ed ai volontari, alle associazioni aderenti, alle istituzioni che ancora una volta hanno sostenuto con convinzione il Pride, a quanti hanno offerto la propria professionalità gratuitamente affinchè il Salerno Pride potesse svolgersi in questo anno in cui ricordiamo i 50 anni dall'inizio dei movimenti di liberazione delle persone lgbti+. Tanti anni sono passati, tanto resta ancora da fare, sopratutto in questo tempo difficile in cui si semina odio, violenza, marginalizzazione - ha concluso Francesco Napoli".