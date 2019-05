Corteo, stand e concerti: presentato il programma del "Salerno Pride"

Un lungo corteo che attraverserà la città, stand presso la spiaggia di Santa Teresa dalle ore 16, concerto finale alle 21 presentato da Andrea Volpe. Con lui sul palco Batida Musica Brasileira, C’ammafunk, The blue channel, The Rebel in the garden. E’ ormai tutto pronto, quindi, per sabato primo giugno quando dalle 18 partirà la parata del Salerno Pride.

La conferenza

Il percorso e gli eventi in programma sono stati presentati, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso Palazzo di Città alla presenza dell’assessore alle politiche giovani e innovazione Mariarita Giordano, del presidente dell’Arcigay Salerno Francesco Napoli, di Santa Rossi (Libera Salerno), Gianluca De Martino (Rete Giovani Per Salerno). Nessuna polemica, solo la soddisfazione per l’organizzazione di una manifestazione partecipata e trasversale con oltre cinquanta sigle a sostegno del Pride salernitano. A sponsorizzarlo l’amministrazione comunale di Salerno, l’amministrazione provinciale, Cgil, Arci Salerno, Consorzio La Rada, Legambiente Salerno e tante altre. Annunciati anche gli ospiti della manifestazione: madrina del corteo, dal GF14, Rebecca De Pasquale.

I commenti

Molto chiaro il messaggio di Napoli (Arcigay): “E’ la festa di tutte e tutti contro razzismi e fascismi”. “Diritti acquisiti? Non basta una legge per ottenere diritti- aggiunge – Lo vadano a dire alle vittime di omobitransfobia, alle donne vittime di violenza, ai migranti morti in mare. Linguaggi di odio generano marginalità. Noi lottiamo per le uguaglianze insieme a tante e tanti. Sabato sarà la festa della comunità che ama e della bellezza. Per la prima volta avremo il Palazzo di Città illuminato con l’arcobaleno”. Il premio Apollo Mediterraneo sarà consegnato all’ex presidente della Camera Laura Boldini, che arriverà in città a fine giugno, e al Movimento Cinque Stelle. “Sarà la festa di tutte le famiglie, nessuna esclusa – gli fa eco l’assessore Giordano – Disneyland dei bambini. Le polemiche? Copia e incolla dello scorso anno. Non hanno argomenti. Andatevi a prendere le mie dichiarazioni dello scorso anno e troverete la risposta”.

Gli eventi

Il programma continua dopo gli eventi del 17 maggio ed il grande spettacolo di Antonello De Rosa il 26 maggio scorso. Questa sera, giovedì 30 AperiPride al Gran Caffè Canasta in Piazza della Concordia e domani sera, venerdì 31 maggio, dalle 19 al Circolo Arci Marea per (Dis)etichettiamoci – LabAperitivo.