Fase 2, protesta delle autoscuole alla Motorizzazione di Salerno

Protesta, questa mattina, dei titolari delle scuole guida dinanzi alla sede della Motorizzazione Civile di Salerno. Nel mirino dei titolari, le nuove linee guida da seguire per le autoscuole, decise dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenute particolarmente gravose per la categoria.

Il sit in

Presenti sul posto anche il presidente di Unica (il consorzio-sindacato che raccoglie il 90% delle autoscuole della provincia di Salerno) Antonio Anastasio e il consigliere comunale Nico Mazzeo, titolare di scuola guida. Da loro un accorato appello al Governo affinchè ascolti le richieste della loro categoria. Forte il loro dissenso contro i cambiamenti all’interno del testo che include le linee guida per la ripartenza degli esami, che hanno modificato la proposta iniziale di espletamento degli esami teorici all’interno delle sedi delle scuole guida. Gli esami, si legge nel testo, saranno trasferiti nuovamente presso le aule della motorizzazione, che dovranno essere rimodulate e riorganizzate per fronteggiare l’emergenza Covid-19 o, in alternativa, presso “aule pubbliche esterne” ancora da individuare e da convenzionare.