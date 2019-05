Boom di escort in provincia di Salerno, record nel capoluogo: ecco identikit e costi

Boom di escort in provincia di Salerno: record nel capoluogo che è il settimo in Italia per la presenza di donne che si prestano a prestazioni sessuali a pagamento. E’ quanto emerge – riporta La Città - da un’indagine di “Escort advisor”, la piattaforma che raccoglie le recensioni dei clienti di donne che svolgono attività di sesso a pagamento in tutta Italia, escluse quelle per operano in strada. In provincia di Salerno, dunque, ci sono 627 donne che pubblicano annunci su siti specifici, 89% delle quali (546) risiedono nel solo capoluogo.

Le città salernitane

Come dicevamo, il numero di escort in provincia di Salerno raggiunge quota 627. Di que 546 esercitano la loro“professione a Salerno; 12 a Battipaglia, 12 a Scafati, 6 a Nocera Inferiore, 6 a Fisciano, 6 a Mercato San Severino, 6 a Pontecagnano, 6 a Capaccio, 6 a Baronissi, 6 ad Agropoli, 3 ad Eboli, 3 a Polla, 2 a Nocera Superiore, 2 a Pagani, 2 a Castel San Giorgio, 1 a Bellizzi, 1 ad Angri, 1 a Montecorvino Rovella.

Costi e valutazioni

Il prezzo medio per una prestazione sessuale completa a Salerno è di 106 euro, contro i 109 di Napoli che è in media nazionale. Il giudizio medio delle prestazioni è pari a 3.29 stelle, abbastanza alto.

Le nazionalità

Le donne in questione sono il 34% italiane, 14% brasiliane, 9% colombiane, 8% spagnole, 6% romene, 5% venezuelane, 4% russe, 3% cubane: le restanti provengono da altri paesi europei ed extra europei.