Parco automezzi di Salerno Pulita, in funzione 10 nuovi veicoli meno inquinanti

Al via, il rinnovo graduale del parco automezzi di Salerno Pulita. Sono entrati in funzione, stamattina, 10 nuovi veicoli per la raccolta rifiuti e uno per il ritiro degli ingombranti. Si tratta di veicoli meno inquinanti dei precedenti in dotazione, in quanto sono alimentati a metano. I dieci destinati alla raccolta dei rifiuti sono dotati di una vasca ribaltabile in acciaio a totale tenuta stagna, con una capacità di carico di minimo 320 chilogrammi e un volume utile minimo di 2 metri cubi. La vasca è anche munita di una portella laterale destra per agevolare il conferimento manuale dei rifiuti e sul lato posteriore di un voltabidone con attacco a pettine per il sollevamento di bidoni da 120, 240 e 360 litri.

Il dettaglio

Il veicolo destinato al ritiro degli ingombranti, invece, è dotato di un pianale fisso e di una sponda idraulica posteriore per facilitare e rendere meno gravose per gli addetti le operazioni di carico.