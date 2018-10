Salerno Pulita, 27 lavoratori ex coop entrano in servizio a tempo indeterminato

Questa mattina sono stati firmati, da parte di 27 lavoratori di Salerno Pulita, i contratti di lavoro con decorrenza al 2 novembre 2018. Insomma, è stata completata la procedura per la gestione unica del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Salerno in capo alla sua società in house.

Il commento

Particolarmente soddisfatto il segretario della Fp Cgil di Salerno Angelo De Angelis: “Tale atto è l’importante conclusione di un percorso, difficile e complesso, che ha visto come sempre in prima linea questa organizzazione sindacale e che oggi vede ventisette famiglie salernitane raggiungere il sogno di un posto di lavoro a tempo indeterminato con un contratto importante che dà sicurezza per il futuro lavorativo e certezza retributiva”. Ma De Angelis guarda già al futuro prossimo: “Chiusa questa fase - annuncia - chiederemo e solleciteremo da subito la Società per iniziare un percorso di confronto che dovrà necessariamente prevedere l’azzeramento di tutti i livelli di comando intermedi ed apicali per una riorganizzazione complessiva degna di un gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti per una realtà importante come Salerno, nel rispetto degli obiettivi di efficienza ed economicità previsti dalla legge regionale sui rifiuti. Questi sono i risultati a grande valenza sociale quando vi è vera sinergia tra una grande Organizzazione Sindacale e la buona politica” conclude il sindacalista.