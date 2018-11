Salerno Pulita, De Luca e il figlio Piero a cena con i lavoratori

Curiosità, ieri sera, presso il ristorante "Cico's", situato in via Picarielli, nella zona orientale di Salerno, dove si sono seduti allo stesso tavolo il governatore della Campania Vincenzo De Luca, suo figlio Piero (deputato del Pd), il sindaco Enzo Napoli e i lavoratori della Salerno Pulita, la società municipalizzata addetta alla raccolta dei rifiuti.

I partecipanti

Presenti, insieme a vecchi e nuovi dipendenti, anche l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno e il dirigente comunale Felice Marotta. A prendere la parola, tra una portata e l’altra, è stato il sindacalista della Cgil Angelo De Angelis, il quale ha rivendicato il lavoro svolto finora, in collaborazione con l’amministrazione comunale, soffermandosi maggiormente sulla recente assunzione a tempo indeterminato di ben 27 lavoratori. De Luca non è rimasto fino a tarda sera, ma si è trattenuto solo il tempo necessario per parlare con i lavoratori e degustare un antipasto di prociuto e provola e uno primo piatto allo “scarpariello”.