Salerno Pulita, il sindaco e il neo-amministratore incontrano i sindacati

Di questa mattina, l'incontro tra i sindacati, al Comune, con il neo amministratore di Salerno Pulita, Antonio Ferraro, il sindaco Enzo Napoli, l’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno e il segretario del Pd Enzo Luciano. Un primo problema è sorto sulla composizione della delegazione, in quanto il primo cittadino Enzo Napoli, in apertura di seduta, ha posto il problema di fare la riunione con soli due rappresentanti per sigla, in ottemperanza alle misure anti-Coronavirus. "Lo abbiamo ritenuto un elemento di singolare la limitazione delle delegazioni sindacali –dice il segretario Fiadel, Angelo Rispoli – Abbiamo ritenuto di dare la parola ai nostri Rsu, io come segretario ho lasciato la seduta e sono rimasti solo i delegati, Francesco Pezzano e Franco Parrinello".

Le tematiche

Riflettori puntati, dunque, sulla difesa degli accordi assunti in merito al superamento della cassa integrazione, non oltre il mese di marzo, il passaggio a tempo pieno dei lavoratori part time, la riorganizzazione della società con il contratto unico "che porterà vantaggi all’amministrazione recuperando efficienza ed efficacia", il ripristino delle sedi territoriali. Dal Comune è arrivata la conferma del rispetto degli accordi sottoscritti con Sardone, oltre a una manifestazione di fiducia nel nuovo amministratore, che ha accettato di lavorare a costo zero. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri di verifica.

L'appello