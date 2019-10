Salerno Pulita, si insedia Sardone: "Spazzamento da rivedere, ma la città non è sporca"

Questa mattina il nuovo amministratore unico di Salerno Pulita, Nicola Sardone, si è insediato ufficialmente. Nella sede della società, in via Tiberio Claudio Felice, si è intrattenuto a lungo con il suo predecessore, Raffaele Fiorillo, e con il direttore tecnico Giuseppe Beluto. Poi si è presentato al personale amministrativo e successivamente, alle 11, ha incontrato i rappresentanti dell’informazione.

La conferenza stampa

Rispondendo alle varie domande, il neo amministratore ha subito precisato che da cittadino “vedo anche io che ci sono dei punti di sofferenza nello spazzamento della città, ma di sicuro non si può dire che Salerno sia una città sporca”. Sul completamento del processo per il gestore unico dell’igiene urbana, con il passaggio a Salerno Pulita anche delle aree attualmente spazzate dai dipendenti comunali (in particolare il centro e il centro storico), Sardone ha chiarito che “si tratta di decisioni di competenza dell’amministrazione comunale e che la società si atterrà alle scelte che verranno fatte”. Per il resto, trattandosi del primo giorno di lavoro, ha sottolineato che nel più breve tempo possibile prenderà visione dei diversi impianti e avrà contezza delle varie problematiche.

