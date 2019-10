Salerno Pulita, dipendenti al lavoro di domenica sul lungomare

Inizia la “fase nuova” a Salerno Pulita. Dopo l’arrivo del nuovo amministratore unico Nicola Sardone, è partita anche la riorganizzazione dei turni di lavoro.

Dipendenti al lavoro

Oggi (domenica 13 ottobre 2019), infatti, per la prima volta, sono stati avvistati i lavoratori della società municipalizza sul lungomare Trieste a svolgere attività di spazzamento e svuotamento dei cestini. Un passo in avanti anche in vista delle Luci d’Artista, che porteranno in città anche quest’anno migliaia di visitatori, per garantire ordine e pulizia sul litorale cittadino.