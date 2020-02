Salerno Pulita licenzia un altro dipendente per assenteismo, l'ultimo caso un mese fa

E' stato licenziato un operatore ecologico per assenteismo: Salerno Pulita, così come previsto dal contratto collettivo nazione di lavoro di categoria Fise Assoambiente, ha adottato il provvedimento a seguito di diverse contestazioni scritte al lavoratore, per assenze ingiustificate sul luogo di lavoro.

Il precedente

Come si ricorderà, lo stesso provvedimento fu assunto lo scorso mese di novembre nei confronti di un altro dipendente, per lo stesso motivo.