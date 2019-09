Salerno Pulita, Sardone è il nuovo amministratore: il commento del sindaco

E’ Nicola Sardone il nuovo amministratore unico della Salerno Pulita. Il CdA, in accordo con l’amministrazione comunale, ha ratificato la sua nomina dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi a seguito delle dimissioni di Raffaele Fiorillo. Una figura tecnica, quella di Sardone, che può contare su un curriculum di tutto rispetto e su un rapporto diretto con l’assessore regionale all’ambiente Fulvio Buonavitacola.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Enzo Napoli: "Noi abbiamo dato atto all’amministratore precedente di aver svolto una funzione di grande prestigio, in un particolare momento, che ha portato risultati ragguardevoli. Ma ora c’era bisogno di una spinta in avanti, di un cambio di passo, che si è inteso fare con l’individuazione di un manager nuovo che riparte dalle basi messe in essere da Fiorillo. Si tratta di una persona di grande esperienza professionale che si è distinta nella capacità di direzione importante e siamo fiduciosi che potrà fare quell’altro pezzo strada di cui la società necessita”