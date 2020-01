Rifiuti di Capodanno, Salerno Pulita: "Entro domani tutto alla normalità"

Fa chiarezza, Salerno Pulita, sui rifiuti di Capodanno ancora non raccolti in città. In merito alle segnalazioni di cittadini, inviate anche alla nostra testata, sui resti di fuochi pirotecnici e sui cestini e le campane stracolmi, la società fa presente che già da venerdì si sta provvedendo a ripulire le zone e che l’azione è continuata pure oggi. Entro domani la situazione tornerà alla normalità in tutto il territorio comunale.

La precisazione di Salerno Pulita