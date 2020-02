Sciopero lavoratori di Salerno Pulita, il Comune: "Stasera non buttate l'indifferenziato"

A causa dei disagi che potrebbero essere causati dallo sciopero dei lavoratori di Salerno Pulita appartenenti alla sola organizzazione sindacale Filas per la giornata di domani, martedì 11 febbraio (agitazione confermata pochi minuti fa nonostante l'ennesima riunione svolta tra le parti), il Comune invita la cittadinanza a non conferire la frazione indifferenziata nella serata di oggi “laddove non strettamente necessario”.

La polemica

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, esprime in una nota “tutto il suo dissenso per questa agitazione che non tiene conto degli accordi, dei programmi in essere e degli sforzi del Comune di Salerno e Salerno Pulita per la stabilizzazione ed il miglioramento delle condizioni operative dei lavoratori”.