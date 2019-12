Salerno Pulita, lo stato d'agitazione dei lavoratori: appuntamento sotto i portici

E' stato proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori di Salerno Pulita, al termine dell'assemblea che si è tenuta alla presenza di circa 300 persone e delle varie sigle sindacali per discutere delle prospettive occupazionali. Nel corso dell’incontro è stata espressa grande preoccupazione, in quanto ancora oggi dal Comune di Salerno non è arrivato alcun invito al confronto, come auspicato dalla Fiadel.

L'iniziativa

Malgrado le rassicurazioni del presidente Sardone, il sindacato incalza: "Serve chiarezza sulla stipula della convenzione con il Comune e sul futuro degli addetti al settore di pulizia e custodia –dice Angelo Rispoli, segretario Fiadel – Chiediamo la ripresa del confronto con il Comune di Salerno e l’intervento della prefettura". Annunciata, dunque, un’assemblea di tre ore che si terrà il 14 dicembre sotto i portici di Palazzo di Città.

Parla Rispoli