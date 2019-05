Salerno Pulita, ritardi nel pagamento degli stipendi: Forza Italia scrive a Cammarota

Fare chiarezza sul modus operandi del Comune rispetto alla vertenza dei lavoratori di Salerno Pulita Spa. A chiederlo, in una lettera indirizzata al presidente della Commissione Trasparenza di Palazzo di Città Antonio Cammarota, sono i consiglieri comunali di Forza Italia Roberto Celano e Ciro Russomando che esprimono la loro “solidarietà ai dipendenti” e “comprensione per le preoccupazioni relative al perdurare dei ritardi nel pagamento degli stipendi che ha indotto le organizzazioni sindacali a proclamare lo stato di agitazione”

L’appello

Di qui l’invito formale a Cammarota di “convocare apposita adunanza della Commissione Trasparenza, al fine di ascoltare dal rappresentante legale della società in questione le ragioni delle difficoltà finanziarie che non consentono il regolare pagamento delle spettanze ai dipendenti. E’ necessario, altresì, verificare se tale inadempienze possano derivare dalla impossibilità del Comune di far fronte ai suoi debiti con la partecipata ed, eventualmente, se le risorse della Tari, finalizzate alla copertura dei costi del ciclo integrato, risultino correttamente impegnate”.