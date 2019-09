Salerno Pulita, parte lo spazzamento pomeridiano delle strade: ecco gli orari

A partire da oggi (20 settembre), la società municipalizzata Salerno Pulita effettuerà un’attività straordinaria di spazzamento pomeridiano delle strade del centro cittadino e del centro storico con il contestuale svuotamento dei cestini gettacarte. Si tratta del potenziamento di un servizio che, in queste due parti della città, di mattina è attualmente affidato ai dipendenti comunali del settore Igiene urbana.

I dettagli

Il servizio verrà effettuato, dalle 14 alle 17, da piazza Vittorio Veneto (stazione ferroviaria) fino alla chiesa dell’Annunziata, attraverso corso Vittorio Emanuele e via Mercanti. Spazzamento e svuotamentodei cestini saranno effettuati anche lungo via Duomo. “Tale potenziamento del servizio si rende necessario – comunicano da Salerno Pulita - per il maggiore afflusso di persone e, in pratica, si tratta di una anticipazione, di circa un paio di mesi, della prestazione che Salerno Pulita ha già garantito negli anni scorsi durante il periodo di Luci d’Artista”.