Pulizia di strade e marciapiedi a Salerno: in azione il "soffiatore"

I dipendenti di Salerno Pulita stanno mettendo in pratica una nuova tecnica molto efficace di spazzamento di strade e marciapiedi. In pratica l’operatore non utilizza più la scopa ma il soffiatore, questo strumento è molto più utile perché consente una pulizia più efficace e rimuove anche il terriccio evitando così che cresca l’erba ma, soprattutto, consente di pulire anche sotto le auto in sosta, cosa non agevole se si usa la scopa.

Il beneficio

Carte, foglie e cicche di sigarette finiscono in mezzo alla strada e vengono rimosse da una spazzatrice che segue a distanza l’operatore con il soffiatore. “Con questo sistema – spiegano dalla società municipalizzata del capoluogo - si fa una pulizia accurata dei lati della strada, evitando di dover ricorrere al divieto di sosta temporaneo, difficile da attuare e soprattutto da far rispettare. È evidente che questa tecnica può essere utilizzata solo in alcune strade, in particolare quelle a senso unico, dove è possibile, per i veicoli che sopraggiungono, sorpassare la spazzatrice”.

