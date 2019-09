Fermati in strada con la cocaina, nei guai un giovane pusher salernitano

Cocaina pronta per essere spacciata. Sono due le persone arrestate dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Salerno, questa sera, a seguito di un controllo. Uno dei due, pregiudicato, aveva nascosti 7 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Il giovane, di 25 anni, è stato anche perquisito, come da prassi, anche presso la propria abitazione, dove hanno trovato il resto dello stupefacente.