Ragazza investita in litoranea: denunciato straniero ubriaco e senza patente

Sarebbe stato identificato e denunciato il conducente della vettura che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito una ragazza di 26 anni nei pressi di una discoteca situata lungo la litoranea, tra Salerno e Pontecagnano.

La denuncia

Si tratterebbe di un giovane marocchino di 34 anni che, dopo essere stato bloccato dai carabinieri, è risultato privo di patente e con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite previsto dalla legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima

La ragazza è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.