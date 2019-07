Due uomini molestano ragazza in discoteca a Salerno: il racconto sui social

Una ragazza salernitana è stata molestata, venerdì sera, in una nota discoteca di Salerno. A raccontarlo, su Facebook, è una sua amica, M.M le sue iniziali, che pubblica anche uno stralcio dei messaggi ricevuti dalla vittima nelle ultime ore, la quale racconta che due uomini, durante la serata, le hanno dato degli schiaffi sul fondoschiena facendola male. E le hanno detto che se indossava una gonna corta “loro non potevano fare altrimenti”. A quel punto la ragazza si è messa a piangere ma – scrive all’amica – “nessuno si è avvicinato a fare qualcosa”. La notizia sta facendo il giro dei social network suscitando rabbia e indignazione.

“Ieri sera, davanti ad una platea di gente inerte, due scimmioni caratterizzati dalla mancata evoluzione cerebrale e presi dai loro istinti animali hanno tastato più volte e violentemente il fondoschiena di una ragazza, solo perché indossava la minigonna e si sentivano autorizzati a farlo. Andiamo per gradi: autorizzati da chi? La minigonna non è un consenso. Così come non lo è un perizoma. Così come non lo è una scollatura. Così come non lo è non mettere il reggiseno. E non mi venite a dire che il mondo è malato ed una ragazza dovrebbe pensare a cosa va incontro, perché la normalità non questaLa normalità è avere la libertà di indossare ciò che ci pare e piace senza pensare che quell’abbigliamento potrebbe creare una situazione sgradevole e senza dover pensare che quel mondo lá fuori è pieno di teste di cazzo pronte a violentarti. E non venite nemmeno a dirmi che non è successo nulla di che: due sudici mani indesiderate che ti tastano contro la tua volontà fanno ribrezzo e ti aprono ferite che se non vissute, non potete nemmeno immaginare. La cosa che più che mi sconvolge, è che molti hanno assistito non solo ai palpeggiamenti ma anche alle lacrime disperate di una ragazza e alle sue richieste di aiuto e sono rimasti tutti delle statue di sale che Sodoma e Gomorra scansatevi! Buttafuori svaniti nel nulla, insolenza di gente malata, porci e maniaci che nemmeno nelle gabbie dovrebbe stare ma, a mio avviso, sottoterra senza nemmeno una croce a indicare dove è sepolto, discoteche che non selezionano ma buttano la feccia dentro, cosí facciamo numero e ci auto lodiamo della grande serata…e non é solo per la discoteca in questione questo appunto. Smettetela di permettere agli animali di divertirsi in luoghi che dovrebbero essere di svago e divertimento per le persone civili e che, invece, diventano luoghi di vergogna che si eviteranno per paura di altri eventi incresciosi come questi. Io voglio solo da dire una parola a questi rifiuti umani: vergogna e vi auguro la peggio vita. E non preoccupatevi, che se vi becchiamo in qualche fotografia vi fate quattro chiacchiere con la Polizia”.