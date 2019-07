Salerno, ragazzi alzano il gomito e si sentono male in discoteca

Paura, la scorsa notte, nella discoteca “Rocce Rosse” di Salerno, dov’è stato necessario l’intervento di ben quattro ambulanze del Vopi per soccorrere alcuni ragazzi che avevano alzato il gomito.

I soccorsi

I giovani, tra musica e divertimento, avevano ingerito troppi alcolici. E, per questo, si sono sentiti male. I sanitari del Vopi li hanno subito presi in cura e trasportati in ospedale per accertamenti.