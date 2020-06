Salerno, ragazzo straniero accoltellato in strada: si indaga

Momenti di paura, oggi pomeriggio, a Salerno, dove un ragazzo di nazionalità africana, regolare sul territorio nazionale ed ospite di una casa famiglia, è stato accoltellato nei pressi della sede della Caritas Diocesana.

Le indagini

Sembra – ma la dinamica è ancora da accertare – che due sconosciuti, a bordo di uno scooter, si siano avvicinati a lui per aggredirlo, mentre si trovava in via Bastioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno subito preso in cura, mentre sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In aggiornamento