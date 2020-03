Salernitano in trasferta, rapina supermercato e farmacia: finisce in carcere

La polizia ha arrestato un rapinatore di 49 anni, originario di Salerno, che aveva colpito un supermercato e una farmacia. L'uomo è ritenuto essere l'autore di un colpo a un supermercato di Bolzaneto lo scorso 27 febbraio e di un altro a una farmacia, il 19 marzo, a Certosa.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Genova, l'uomo aveva agito in sella ad uno scooter rubato, entrando in un negozio e minacciando i cassieri con una pistola. in quell'occasione, aveva portato via circa 2.760 euro. Nel secondo caso, il rapinatore aveva scelto una farmacia, minacciando i dipendenti con un coltello per farsi consegnare 1.780 euro. Venerdì scorso, l'uomo è stato rintracciato in un appartamento a Sampierdarena. Nell'abitazione è stato trovato il coltello usato per la seconda rapina.