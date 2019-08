Due rapine nel giro di un'ora in due supermercati: è allarme in città

Due rapine nel giro di poche ore, in due diversi punti della città. Una fallisce, a Fratte. L'altra, invece, consente ad un uomo armato di scacciacani, di portare via 4mila euro. In entrambi i casi si è trattato di supermercati

I colpi

Nella mattinata di ieri, un uomo con il viso travisato fa irruzione in un supermercato a Fratte. Qualcosa però non va e il colpo fallisce. Sul posto accorrono gli agenti della sezione Volanti della polizia per le prime indagini, come l'acquisizione delle telecamere. Dopo poco, il secondo colpo in via Rocco Cocchia, al supermercato Decò. Qui, il rapinatore, armato di pistola, punta l'arma contro il cassiere per farsi consegnare l'incasso. Sul posto intervengono i carabinieri, dopo poco, ricevuto l'allarme dal personale dipendente. Il bandito porta via quasi 4000 euro di incasso. All'esterno, probabilmente, ci sarebbe stata una seconda persona ad attenderlo. Le immagini dei due market sono al vaglio degli investigatori, ora, per capire se vi siano elementi in comune tra i due colpi. Intanto, si tratta del terzo colpo consumato in città nel giro di una settimana. Giorni fa, era toccato ad un negozio di tabacchi in piazza Portanova.