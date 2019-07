Raptus di follia a Salerno, uomo lancia oggetti dal balcone: panico tra i passanti

Momenti di paura, la scorsa notte, in via Torrione (incrocio con via Settimio Mobilio) a Salerno, dove un uomo, in preda ad un raptus, ha iniziato a lanciare dal balcone (Foto di Marco Marrese da Facebook) oggetti di ogni genere: vestiti, piatti, scarpe, computer ecc.. Per fortuna nessun pedone o automobilista di passaggio è stato colpito.

L'intervento

Sul posto è giunta una gazzella dei carabinieri che ha invitato i pedoni a posizionarsi sotto i balconi per evitare di essere colpiti. E poi ha prontamente fermato l’uomo. Necessario l’intervento anche di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Ignoti i motivi che hanno scatenato l’ira dell’uomo.