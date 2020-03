Coronavirus, positivo al tampone un consulente esterno dello staff di De Luca

Un consulente esterno dello staff del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è risultato positivo al Coronavirus. Il tecnico informatico - secondo quanto si è appreso - manca da diversi giorni da Palazzo Santa Lucia e, recentemente, non ha avuto contatti con il governatore e con i suoi collaboratori più stretti.

Le condizioni

Nessuno dello staff di De Luca è stato sottoposto al tampone e non risultano altri contagiati da Covid-19. Il consulente è in isolamento a casa ed è in buona salute. Intanto, così come è da prassi da alcune settimane, nel palazzo della giunta regionale, è stato attuato un intervento di sanificazione che, da routine, viene espletato ogni due-tre giorni. L'ultima sanificazione è stata eseguita lo scorso sabato e, con molta probabilità, si ripeterà domani pomeriggio.