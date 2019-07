Salerno, torna balneabile il litorale di Torrione e Mariconda

Si potrà fare il bagno in mare con assoluta tranquillità anche nella zona orientale di Salerno. Ieri, infatti, il sindaco Vincenzo Napoli e il direttore del Settore Ambiente Luca Caselli hanno firmato un'ordinanza sindacale che revoca il divieto di balneazione per i tratti del litorale di Torrione e Mariconda.

I controlli

Il divieto era stato disposto, lo scorso 12 giugno, a seguito di accertamenti effettuati dall’Arpac. Ma, ora, al termine delle nuove analisi, i dell’Agenzia Regione per la Protezione Ambientale della Campania hanno comunicato che la qualità dell'acqua è classificata buona (lungo il tratto di Torrione) ed eccellente (lungo il tratto di Torrione Mariconda). Non si registrano, infatti, superamenti dei parametri microbiologici. Di qui la revoca del divieto di balneazione. “L'amministrazione comunale - si legge in una nota - è in costante contatto con l'Arpac e monitora in tempo reale la balneabilità del tratto costiero”.