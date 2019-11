Caduta di alberi sul Colle Bellaria, via D'Aniello riaperta al traffico

È stata ripristinata da questo pomeriggio la circolazione veicolare e pedonale in via Ennio D'Aniello. La strada che costeggia il Colle Bellaria era stata interessata nei giorni scorsi da uno smottamento e successiva caduta di alberature a causa delle violente precipitazioni delle ultime settimane.

I lavori di messa in sicurezza

Il lavoro svolto in questi giorni, anche in situazioni di meteo perturbato, ha consentito - comunicano dal Comune - "la messa in sicurezza ed il ripristino della circolazione nei tempi prestabiliti". Non solo. Ma "nei prossimi giorni si continuerà ad operare sul costone del colle e monitorare costantemente la situazione".