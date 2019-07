Molestava i turisti a Salerno: 45enne rimpatriato in Algeria

Gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno hanno identificato un cittadino algerino di 45 anni, D.A le sue iniziali, risultato senza fissa dimora.

Le indagini

L’uomo è stato fermato mentre, in stato di alterazione alcolica, molestava i turisti che passeggiavano sul molo Masuccio Salernitano. Dopo alcuni accertamenti, è risultato avere numerosi precedenti tra i quali violenza sessuale, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sull’identità, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e violazione dell’obbligo di firma. Ultimate le procedure di rito, lo straniero è stato accompagnato al C.P.R. (Centro per i rimpatri) di Potenza da dove sarà rimpatriato in Algeria, suo paese di origine.