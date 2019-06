Rissa su Corso Vittorio Emanuele a Salerno: tre arresti della Polizia

Momenti di tensione, martedì pomeriggio, su Corso Vittorio Emanuele a Salerno dov’è avvenuta una violenta colluttazione tra più persone davanti agli occhi increduli dei passanti. Tempestivo l’intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura che hanno fermato due cittadini stranieri senza fissa dimora – un 31enne libico irregolare sul territorio nazionale, un 24enne nigeriano con regolare permesso di soggiorno – e un pluripregiudicato di 32 anni italiano, A.S le sue iniziali, al quale era stato vietato di ritornare nel capoluogo.

L'inseguimento

I tre si sono dati subito alla fuga, ma sono stati bloccati in via Marano. I due stranieri, successivamente, sono stati refertati dai sanitari del 118 per escoriazioni e graffi, mentre il 32enne italiano ha rifiutato le medicazioni. Dopo le cure del caso, i tre sono stati condotti presso gli uffici della Sezione Volanti e tratti in arresto con l’accusa di rissa aggravata. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati rinchiusi nel carcere di Salerno - Fuorni, in attesa del giudizio di convalida e contestuale rito direttissimo