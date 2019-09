Salerno, giovane e anziano si prendono a cazzotti per una mancata precedenza

Momenti di tensione in via Dei Principati, a Salerno, dove un litigio per motivi di viabilità è sfociato in una scazzottata. I protagonisti sono un ragazzo, che era in sella ad un motorino, e un anziano, che era alla guida di un’automobile.

La scazzottata

La lite è nata perché entrambi rivendicavano il diritto di precedenza. In pochi secondi sono volate parolacce e urla di ogni genere. E, improvvisamente, l’anziano, in preda alla rabbia, ha sferrato un pugno contro il giovane, il quale ha reagito prendendolo a schiaffi. Per fortuna i passanti hanno subito allertato le forze dell’ordine che hanno placato gli animi e ricostruito la dinamica dell’accaduto.