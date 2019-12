Salerno, rompono la porta di una banca per fare un prelievo: due giovani feriti

Momenti di paura, sabato, sera, a Salerno, dove due ragazzi hanno provato ad accedere all’aria self di una banca situata in Piazza Portanova per effettuare un normale prelievo di banconote. Soltanto che hanno avuto delle difficoltà. E, per questo, hanno cercato di aprire le porte in vetro aiutandosi con le mani. Ma una delle porte è andata in frantumi ferendo alle braccia e alle mani i due clienti dell'istituto di credito.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento di una guardia giurata dell’Ivri, che ha allertato un’ambulanza della Misericordia che era situata a poca distanza. I sanitari hanno medicato sul posto uno dei malcapitati, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale per accertamenti.