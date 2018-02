Assenteismo al Ruggi: prosciolti 22 "badgisti", nessuna prova a loro carico

Si sgonfia in parte l'inchiesta sugli assenteisti all’ospedale “Ruggi”: sono stati prosciolti i “badgisti”, i dipendenti che strisciavano il cartellino per conto di colleghi attestandone falsamente la presenza sul posto di lavoro. La decisione è stata assunta ieri dal gup Pietro Indinnimeo del tribunale di Salerno, che si è pronuncianto sul non luogo a procedere per 22 dipendenti dell’azienda ospedaliera di via San Leonardo perché il fatto non sussiste. Non è stato provato che gli indagati non fossero in servizio, mentre i colleghi timbravano il cartellino facendogli un favore. Quello che sembrava essere un malcostume assai diffuso tra i dipendenti ospedalieri non sempre era legato a furbizia da parte di chi timbrava il cartellino. L'accusa contestava ai 22 l'aver attestato falsamente la loro presenza. Il periodo delle indagini andava dal dicembre 2014 al marzo 2015. Ci sono attualmente altre 600 posizioni al vaglio della magistratura. Ma essendo il cartellino individuale, i dipendenti rischiano un provvedimento disciplinare da parte dell'azienda