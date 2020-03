Salerno, clochard morto abbandonato al "Ruggi d'Aragona"

Da sei mesi nessuno reclama la salma di un clochard rinchiusa nella cella frigorifera dell’obitorio del “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Si tratta di Stankov Svilen Mitkov, deceduto lo scorso 23 ottobre a Salerno. Era nato a Vidin, in Bulgaria. Nessuno ha mai saputo perché fosse finito per strada. In tanto lo conoscevano e gli volevano bene perché era una persona gentile ed educata.

Il caso

Dopo il decesso – riporta La Città - sono state avviate tutte le procedure per verificare la presenza di parenti ancora in vita e la possibilità di far partire la salma alla volta della Bulgaria. A dicembre, però, l’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria a Roma scrive per “richiedere cortesemente un funerale di beneficenza a Salerno a favore del cittadino bulgaro Stankov Svilen Mitkov. I familiari in Bulgaria hanno dichiarato di non avere i fondi necessari per la tumulazione”. E gli uffici dell’Ambasciata “dichiarano che nulla osta alla tumulazione su territorio italiano della slama del cittadino bulgaro”. Il seguito alla missiva dell’Ambasciata (che scarica tutti gli oneri sul Comune di Salerno) è stato che il corpo del signor Mitkov è stato definitivamente dimenticato.