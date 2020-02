Accattonaggio sul Corso di Salerno, cagnolina salvata e subito adottata

Una dolcissima cagnolina è stata salvata dai volontari della Lega del cane di Salerno in collaborazione con il servizio veterinario dell’Asl e i vigili urbani.

L'intervento

La cucciola era nelle mani di alcune persone che praticavano accattonaggio davanti alla libreria “Feltrinelli” su Corso Vittorio Emanuele. “Il recupero - raccontano dalla Lega del Cane - non è stato affatto semplice, perché i soggetti in questione hanno opposto resistenza, minacciando i vigili ed i volontari presenti. Questi personaggi sono già noti alle forze dell’ordine. Infatti in passato sono stati loro sottratti altri cuccioli per lo stesso reato. Pare che questi cuccioli provengano sempre dal Casertano”. La cucciola è stata già felicemente adottata e si chiamerà Camilla.

Ora per lei la strada, il freddo e la fame sono solo un lontano ricordo.

