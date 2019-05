Selfie con Salvini a Salerno, poi le sequestrano telefono: Pd presenta interrogazione

"Cosa succede se contesti Matteo Salvini? Semplice, vieni messo a tacere. Salvini si conferma il ministro peggiore della storia della Repubblica, uno che ha paura delle contestazioni pacifiche di anziani e ragazzi". E' quanto dichiarato da Giuditta Pini, deputata del Pd, commentando quanto accaduto durante diversi comizi del leader leghista e, in particolare a Salerno, quando e' stato fatto togliere dalle forze di polizia uno striscione che sventolava dalle finestre di un'abitazione privata. "Adesso scopriamo che la polizia, come a Salerno, si trova a strappare telefonini a ragazze e a chiedere la rimozione di striscioni dalle finestre, quando potrebbe e dovrebbe essere impegnata in cose piu' importanti - aggiunge la deputata dem - Noi continueremo a protestare con tutti i mezzi che abbiamo. Proprio in questi minuti stiamo depositando come Pd interrogazioni e interpellanze. Non lasciamoci intimidire", conclude.

De Luca jr. contro il Ministro

Anche Piero De Luca, deputato Pd e figlio del Governatore, Vincenzo De Luca, aveva duramente criticato il Ministro dell'Interno: "A Salerno per uno dei suoi tour turistici Salvini ha ordinato ai poliziotti di strappare dalle mani di una ragazza un telefonino per poterne cancellare un video. Con quale potere il leader della Lega ha invitato gli agenti a compiere questa azione? Per reprimere quale ipotesi di reato? Guai a superare il limite che distingue il rispetto della legalità dall'abuso di potere". Lo sottolinea Piero De Luca, capogruppo Dem in commissione Politiche europee. "Bene ha fatto anche il Gruppo della Camera del Partito democratico a presentare un'interrogazione su questa vicenda. Salvini venga in Parlamento a spiegare i suoi comportamenti, perché nessuno è al di sopra della legge".