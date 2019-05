Salerno, Moretti saluta sacerdoti e fedeli: "Rimaniamo uniti"

Tanta emozione e commozione, martedì pomeriggio, all’interno della Cattedrale di Salerno, dove l’arcivescovo dimissionario Luigi Moretti ha celebrato la Santa Messa per salutare parroci, sacerdoti, istituzioni e fedeli.

Il messaggio

Moretti, che diventerà vice parroco presso la chiesa di “San Giuseppe Lavoratore”, ha ripercorso gli anni in cui è stato alla guida della Curia salernitana: “La mia vera e straordinaria passione - ha dichiarato davanti alla folta platea presente nel Duomo - è stata costruire comunione, unità all’interno del presbiterio che viveva sofferenze straordinarie, all'interno delle comunità, delle parrocchie. E questo può essere il mio lascito, la mia raccomandazione: che viviate nell'unità e nella comunione perché questa è l'unica condizione perché il mondo creda che il Signore è presente. Lui vuole che da questo modo di essere Chiesa ci si accorga che Lui non è un ricordo, ci accompagna nell'esperienza della vita”.

Poi ha rimarcarto con forza: “Molti pensavano che stessi qui ma con la testa a Roma. Non c'è cosa più sbagliata e questo legame arricchito dall’esempio di generosità, di santità, di dedizione al Signore, di amore per gli altri - ha sottolineato riferendosi a Papa Giovanni Paolo II - mi ha aiutato a entrare nel vissuto di questa comunità per far sì che nessuno se ne sentisse escluso, a cominciare dagli ultimi. Ricordando il mandato del Signore a costruire la Chiesa nell'unità. Lui che prega il Padre perché tutti noi siamo una cosa sola” ha concluso Moretti.

Le istituzioni

Presenti ad ascoltare la Santa Messa, fra gli altri, i sindaci Enzo Napoli (Salerno), Cecilia Francese (Battipaglia), Roberto Monaco (Campagna) e la consigliera Paky Memoli in rappresentanza della Provincia.

Il successore

Al posto di monsigliore Moretti subentrerà, nelle prossime settimane, il teologo fiorentino e vicario generale della diocesi toscana Andrea Bellandi.

