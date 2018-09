Salerno si ferma per il suo Patrono: in migliaia onorano San Matteo

Folta partecipazione per la festa del santo Patrono, Matteo, a Salerno, oggi pomeriggio. Una marea di fedeli ha accolto l'Apostolo. Nonostante il derby della Salernitana a Benevento, la partecipazione non ha tradito le aspettative. Tra la folla anche il capo ultras della Salernitana, "Il Vichingo", della Curva Sud. Assenti il sindaco Enzo Napoli e il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A rappresentare il Comune c'era il vice sindaco, Eva Avossa, mentre per la Provincia il consigliere Michele Strianese. Tra i presenti, i consiglieri comunali Peppe Zitarosa, Dante Santoro, Paky Memoli, Antonio D'Alessio . I festeggiamenti sono cominciati in mattinata con il tradizionale Pontificale all’interno del Duomo di Salerno, alla presenza delle autorità cittadine: in quel contesto non è mancato neppure il sindaco.

Ad officiare la cerimonia, l’Arcivescovo Luigi Moretti, accompagnato anche dal Cardinale Raffaele Martino. Nel pomeriggio la processione ha attraversato le strade del centro partendo dal Duomo per poi farvi ritorno. Infine, dalle 21.30 sulla spiaggia di Santa Teresa la Tammurriata di San Matteo e, alle ore 24, i fuochi artificali pr illuminare il cielo in onore del nostro Patrono. Commozione ed emozione in città.

In aggiornamento





Gallery