Salerno, Santoro: “Bonificato Lungomare Marconi, ora Solarium Santa Teresa”

La fase due inizia a rilento mentre il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro ha ripreso a pieno ritmo con la sua operazione fiato sul collo con interventi su casi di disservizi e mancata manutenzione in città, ripartendo dal fronte mare. Il primo intervento di manutenzione sollecitato ed ottenuto da Dante Santoro ha portato alla manutenzione del verde pubblico sul Lungomare Marconi e nella Zona Orientale, adesso Santoro sta lavorando per attivare manutenzione degli arredi urbani e si focalizza anche sul Solarium della Spiaggia di Santa Teresa: “Come promesso in poche ore iniziamo a restituire decoro e dignità al Lungomare Marconi, facendo rimuovere la “foresta” creatasi a causa mesi di sonno del sindaco e dell’amministrazione delle vergogne. Vedere un operaio al lavoro ci crea quasi commozione. Adesso la nuova missione è ripristinare il solarium della spiaggia di Santa Teresa che a pochi anni dalla realizzazione versa in condizioni precarie. Urge la manutenzione ed un approfondimento sulla vicenda. Il fronte mare di Salerno deve iniziare a splendere, da questa risorsa abbandonata si deve ripartire creando lavoro e speranza.” Il Consigliere Dante Santoro punta forte sul rilancio di quello che chiama il Lungomare Liberato dal degrado per trasformarlo in una futura fonte di lavoro ed opportunità per i salernitani.