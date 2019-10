Porto di Salerno, attracca la nave da crociera "Costa neoRiviera"

Continua l’arrivo dei turisti, via mare, a Salerno. Questa mattina, infatti, è attraccata al molo “III Gennaio” del porto commerciale (come mostra la foto di Antonio Capuano) la nave da crociera Costa neoRiviera, in servizio con la compagnia di navigazione Costa Crociere. Centinaia di turisti sono scesi dall'imponente imbarcazione per passeggiare sul lungomare e nel centro del capoluogo.

La descrizione

Costruita nel 1999 in Francia, è stata totalmente rimodernata nel 2013. Costa neoRiviera con le sue 48.200 tonnellate è la più piccola delle navi Costa, ma una delle più apprezzate per il rapporto che si viene a creare a bordo fra il personale e gli ospiti. La nave è strutturata su otto ponti dedicati alle più famose riviere. E così troviamo, fra gli altri, i ponti "Costa Azzurra", "Riviera dei Fiori" o "Costiera Amalfitana", mentre l’atrio ricorda l'ingresso di un grande albergo con i suoi comodi divani in pelle.