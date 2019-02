Condanna ridotta per uno scafista ex pugile, traghettò connazionali dalla Libia

Sconto di pena in Appello per uno scafista proveniente dalla Libia, condannato in primo grado a sei anni di carcere. L'uomo ha avuto una riduzione di un anno, con pena decisa a 5 anni e 4 mesi. A.P. fu arrestato nel luglio del 2017, dopo lo sbarco al porto di Salerno della nave Vos Prudence su cui viaggiavano 934 migranti. Tre di questi, una volta arrivati sulla terra ferma, indicaorno proprio nel 28enne la persona che li avrebbe traghettati in Italia. Accusato di aver badato al gruppo, organizzando la permanenza in Libia prima della traversata. Tutto in cambio di soldi, metodo classico degli scafisti. Dalle indagini della polizia, lo straniero non avrebbe avuto grande esperienza per gestire quel viaggio. Nel suo passato una carriera da pugile