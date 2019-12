Salerno, scarcerati quattro parcheggiatori abusivi: vanno ai domiciliari

Quattro parcheggiatori abusivi (tre salernitani e un avellinese), arrestati lo scorso 2 dicembre durante un maxi blitz dei carabinieri, sono stati scarcerati ed ora si trovano agli arresti domiciliari.

Il ricorso

La decisione adottata dai giudici del Riesame in merito al ricorso presentato dai legali degli indagati finiti nel mirino della Procura e sottoposti alla misura cautelare della detenzione nel carcere di Fuorni. Sono accusati di estorsione nei confronti degli automobilisti che parcheggiavano le loro automobili nei pressi del Polo Nautico, via San Leonardo, viale Giuseppe Verdi, La Carnale e nell’area antistante il cinema "The Space". Altri quattro indagati sono già sottoposti alla detenzione domiciliare.