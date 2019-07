Scippata da due sconosciuti a Pastena, paura per un'anziana

Anziana scippata in via Rocco Cocchio, nel quartiere di Pastena. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio: la donna è stata avvicinata da due persone, che le hanno strappato con violenza la borsa, per poi andare via. La donna, nel provare a difendersi e a resistere, è finita a terra, riportando ferite alle braccia e su parte del corpo. Alcuni residenti, nel soccorrerla, hanno poi allertato il 118, con l'ambulanza giunta sul posto per medicare e assistere la donna. Poco dopo si è registrato anche l'arrivo dei carabinieri, che hanno raccolto le prime informazioni dalla donna, per provare ad identificare i due rapinatori.