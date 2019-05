Salerno, tentano di scippare una donna: presi due giovani

Paura, giovedì mattina, in località Pastorano a Salerno, dove due giovani (un uomo e una donna) hanno tentato di scippare la borsa ad una donna. Non riuscendoci l’hanno trascinata per diversi metri a terra. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che, subito dopo la segnalazione, li hanno intercettati a bordo di una Renault Twingo di colore nero. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza di Giovi.

L’intervento

Soddisfatto Franco Guariglia tra i promotori del comitato Cappelle Sicura: “Ringraziamo le forze dell’ordine per il capillare controllo del territorio e il grosso spiegamento di uomini in campo che hanno finalmente iniziato a portare dei frutti”.