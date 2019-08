Salerno, Blessing scomparsa da tre mesi: il caso finisce a "Chi l'ha visto?"

Un ragazza di 17 anni, di nome Blessing, da circa un anno e mezzo vive in provincia di Salerno. Al momento è in stato interessante. Lo scorso 11 giugno, in tarda mattinata, è uscita con la promessa che sarebbe rientrata intorno alle 18 ma così non è stato e di lei non si sono più avute notizie.

Il caso

Sono passati quasi tre mesi dalla sua scomparsa e di lei si sta occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” in onda su Rai 3. La ragazzina ha portato solo il suo cellulare, che però risulta spento. Non ha con sè i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana. Indossava una felpa nera con brillantini laterali, maglia bianca, leggings nero con brillantini leterali, infradito bianche e zaino rosa