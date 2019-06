Salerno, esce di casa e scompare nel nulla: si cerca Paolo Esposito

Ore di angoscia, a Salerno, per la scomparsa di Paolo Esposito. Il 61enne, residente in via Salvo D’Acquisto e che soffre di disturbi mentali, ha fatto perdere le sue tracce da due giorni. I familiari, preoccupati per la sua sorte, si sono recati in Questura per sporgere denuncia. L’uomo, dopo essersi recato al CIM (Centro di Igiene Mentale) di via Bastioni, ha avvisato i parenti che sarebbe andato a mangiare una pizza con gli amici e che sarebbe rientrato più tardi. Poi è sparito nel nulla. Inutili anche i tentativi di contattarlo col telefonino.

L’appello

Alto quasi 170 cm, di corporatura media, al momento della sua scomparsa indossava una giacca e dei pantaloni di colore scuro ed una camicia chiara ed occhiali da vista molto spessi. Per chiunque avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine o i familiari al numero 347/8036137.