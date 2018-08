Tentato omicidio al Sea Garden, manovra "studiata" poi l'auto contro i clienti

Alfredo Aliberti, il 32enne di Ottaviano che il 6 maggio scorso si lanciò alla guida della sua Fiat Panda sulla folla in attesa di entrare al Sea Garden, aveva avuto un foglio di via dalla questura. Non poteva più mettere piede a Salerno per tre mesi. Così non fu

Il tentato omicidio

Le indagini della Squadra Mobile avevano stretto il cerchio anche su Umberto Mancini, il 45enne che si trovava in auto con il ragazzo. Sono entrambi di Ottaviano e nelle prossime ore, saranno interrogati dal gip. Sono difesi dall'avvocato Antonio Tomeo. Nell'ordinanza del gip, invece, viene ricostruito il gesto folle dei due indagati, ripresi dalle telecamere. Aliberti e Mancini salgono in auto e con una manovra del tutto inusuale, provano ad uscire dalla struttura di via Generale Clark. Prima si avvicinano con l'auto al cancello che separa il parcheggio dall'ingresso del locale, poi lo urtano per testarne la resistenza, infine pigiano il piede sull'acceleratore e abbatono la barricata. Dopodichè, si lanciano a gran velocità contro un gruppo di giovani che era in fila all'esterno del locale. Aliberti è figlio di un costruttore e fratello di un consigliere comunale di maggioranza ad Ottaviano. Mancini invece è figlio di costruttori della zona. Le accuse per entrambi sono di tentato omicidio plurimo aggravato e continuato. Inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Katia Cardillo. La difesa, intanto, prepara il ricorso al Riesame. Il legale ha spiegato che i due non avevano alcun intento omicidiario, ma solo di "atto dimostrativo". I due, entrati in discoteca per ballare, avrebbero importunato un paio di ragazzi, tanto da richiedere l'intervento della vigilanza che aveva accompagnato entrambi gli uomini fuori. Da qui, secondo la procura, l'aver meditato vendetta per quanto subito. Dieci le persone rimaste ferite, ma nessuno in gravi condizioni