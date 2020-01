Blitz dei Nas in un deposito a Salerno: maxi sequestro di bottiglie d'acqua

Blitz dei carabinieri del Nas di Salerno all’interno di un deposito all’ingrosso dove hanno sequestrato migliaia di bottiglie dì acqua minerale e di bibite per via delle pessime condizioni in cui erano conservate. I controlli hanno coinvolto anche altri tre depositi di stoccaggio situati nelle vicinanze.

I dettagli

Nel corso della perquisizione sono state sequestrate ben 5500 bottiglie in pet contenti acqua minerale riposte su pedane, ricoperte di sudicio ed esposte direttamente ai raggi solari; tre depositi, adibiti allo stoccaggio di bibite varie, sono stati chiusi a causa delle loro precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali. I militari, insieme al personale dell’Asl, hanno anche ordinato la risoluzione, entro venti giorni, di alcune criticità riscontrate negli altri ambienti. Il titolare delle strutture è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Per lui la multa complessiva è di circa 300 mila euro, dei quali 2mila riferiti ai soli alimenti.